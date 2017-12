Flor Cuenca, Rekordbergsteigerin aus Peru, Honduras und der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung am Sonntag 3. Dezember in Haltestelle Iberoamerika

Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung und wir sind dabei an diesen Aktionstag. Außerdem landen wir in Mittelamerika um zu erfahren, weshalb wurde der Ausnahmezustand in Honduras ausgerufen und erinneren an den mexikanschen Dichter Juan José Arreola, der am 3. Dezember 2001 starb. Die Bergsteigerin Flor Cuenca Blas ist die einzige Frau aus Peru, die zwei Berge über 8,000 Metern erstiegen hat: den mit 8.188 Metern sechsthöchsten Berg der Welt Cho Oyu im Himalaya und Manaslu mit 8.156 Metern im Mansiri Himal, auch im Himalaya. Flor Cuenca Blas wird mit uns sprechen und lüftet ihr Geheimnis am Sonntag in Haltestelle Iberoamerika.