Die Maya Kultur am Sonntag 23. Oktober

Die Maya Kultur wird unser Thema in Haltestelle Iberoamerika sein. Das Volk der Maya hat die einzige Schriftkultur im präkolumbianischen Amerika erfunden. Die Mayas waren brillante Astronomen und Architekten. Heute kannst Du diese hoch entwickelte Kultur in einer Ausstellung betrachten: im Historischen Museum der Pfalz in Speyer kannst du bis 23. April 2017 die Ausstellung „Maya. Das Rätsel der Königsstädte“ besuchen.