Drei Schriftsteller in Karlsruhe: Sonia García, Annelisa Addolorato und Contreras Azaña

Am Freitag, dem 9. Oktober, stellen sich in der vhs Karlsruhe drei Schriftsteller vor, die an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen: die mexikanische Dichterin Sonia García García, die italienische Dichterin Annelisa Addolorato Bertuzzi und der peruanische Schriftsteller Jose Carlos Contreras Azaña. Wir reisen nach Bariloche in Argentinien. Fünf Tipps zur Vermeidung von Waldbränden. Das Wort des Tages: Frankfurter Buchmesse.