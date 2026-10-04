Drei Schriftsteller in Karlsruhe: Sonia García, Annelisa Addolorato und Contreras Azaña

Haltestelle Iberoamerika

Am Freitag, dem 9. Oktober, stellen sich in der vhs Karlsruhe drei Schriftsteller vor, die an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen: die mexikanische Dichterin Sonia García García, die italienische Dichterin Annelisa Addolorato Bertuzzi und der peruanische Schriftsteller Jose Carlos Contreras Azaña. Wir reisen nach Bariloche in Argentinien. Fünf Tipps zur Vermeidung von Waldbränden. Das Wort des Tages: Frankfurter Buchmesse.

Sendetermin
Sonntag, 4. Oktober 2026 - 12:00 bis 13:00
Wiederholung
Donnerstag, 8. Oktober 2026 - 5:00 bis 6:00
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