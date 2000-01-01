Die peruanische Dichterin Rocío Cunza Huertas. Costa Rica und El Salvador. Ideen zum Schutz der Wälder

In dieser neuen Ausgabe tauchen wir in das poetische Universum der peruanischen Schriftstellerin Rocío Cunza Huertas ein. Wir werden ein Gedicht von ihr lesen. Wir begeben uns auf eine Reise in die Welt der lateinamerikanischen Legenden. Wir besuchen Costa Rica und El Salvador. Ideen zum Schutz der Wälder und Urwälder. Wir berichten. Das Wort des Tages: Caral.