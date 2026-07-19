Der peruanische Schriftsteller Cronwell Jara Jiménez und der spanische Schriftsteller Luis Goytisolo

Haltestelle Iberoamerika

Am 12. Juli 2026 sind zwei renommierte spanischsprachige Schriftsteller, Cronwell Jara Jiménez und Luis Goytisolo, verstorben: Wir wollen ihnen eine kurze Ehrung widmen. Im Falle von Jara Jiménez werden wir einen Auszug aus seinem Buch „Patíbulo para un caballo“ vorlesen. An diesem Sonntag findet das Fußballfinale zwischen Argentinien und Spanien statt – viel Glück für beide Mannschaften. Das Wort des Tages: „montacerdos“.

Sendetermin
Sonntag, 19. Juli 2026 - 12:00 bis 13:00
Wiederholung
Donnerstag, 23. Juli 2026 - 5:00 bis 6:00
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