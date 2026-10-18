Costa Rica und Venezuela. Fünf Möglichkeiten, Überschwemmungen zu vermeiden

In dieser Ausgabe lesen wir ein Gedicht des peruanischen Dichters José Alvarado Silva, der derzeit Literatur an der Universidad Nacional Federico Villarreal studiert. Wir reisen nach Costa Rica, um uns ein bedeutendes Sportprojektanzusehen, und besuchen Venezuela. Fünf Möglichkeiten, Überschwemmungen zu vermeiden. Das Wort des Tages: Wohnung.