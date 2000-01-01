Querfunk Awards 2026 - jetzt mitmachen und Lieblingssendung wählen!

2026 verleiht das Freie Radio Karlsruhe zum 2. Mal Awards für die besten Sendungen! Neben Preisen für die "Beste Musiksendung", die "Beste Wortsendung" und das "Beste Ehrenamt", die intern gewählt werden, darf natürlich auch ein Preis unserer wichtigsten Jury nicht fehlen: der Publikums-Award! So geht's: Schickt uns bis zum 31.5. eine Mail an best@querfunk.de und stimmt für Eure Lieblingssendung ab. Die Sendung mit den meisten Stimmen erhält den begehrten Publikumspreis! Verliehen wird dieser auf unserer großen Awards-Gala am Samstag, den 20.6. im Cafe Palaver. Mitmachen lohnt sich doppelt: Unter allen Einsendungen verlosen wir 2 Karten für die Gala! Also tune in und vote now!