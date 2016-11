Refugee Radio // Josephique aus Kamerun

In dieser Ausgabe von "Refugee Radio" berichtet Josephique aus Kamerun über seine alte Heimat, seine Flucht nach Deutschland und sein neues Leben in der Nähe von Karlsruhe, wo er heute als Altenpfleger arbeitet. Da er für sein Leben gerne singt, stimmte er eines seiner Lieblingslieder sowie ein Stück in seiner Muttersprache an. Außerdem wünschte er sich Lieder von Black M und Maître Gims.