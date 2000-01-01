Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (16.+ 17. Januar 2027)

Termin
Samstag, 16. Januar 2027 - 10:00 bis 17:00
Sonntag, 17. Januar 2027 - 10:00 bis 17:00

Samstag  16.01  von 10 bis 17 Uhr ...  Das Querfunkselbstverständnis + Die vorproduzierte Radiosendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Sonntag  17.01. von 10 bis 17 Uhr ... Moderationstechniken + Die Livesendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23

Anmeldung unter   workshop(at)querfunk.de
(Bitte Bestätigungsmail beantworten)

 
Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.

Nähere Infos zum Ablauf erfahrt ihr bei Anmeldung. Bis bald.

Tags
Einführungsworkshop