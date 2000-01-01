Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (16.+ 17. Januar 2027)

Samstag 16.01 von 10 bis 17 Uhr ... Das Querfunkselbstverständnis + Die vorproduzierte Radiosendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Sonntag 17.01. von 10 bis 17 Uhr ... Moderationstechniken + Die Livesendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23

Anmeldung unter workshop(at)querfunk.de

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Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.

Nähere Infos zum Ablauf erfahrt ihr bei Anmeldung. Bis bald.