Vom Säen und Ernten

Spätestens Die Fantastischen Vier haben den Bibelsatz „Ernten was wir säen“ 2007 in die deutsche Popmusik geholt und werfen im Song die Frage auf, unter welchen Umständen diese Aussage zutreffend ist, wenn überhaupt. Letztendlich gibt es im Lied und in der „echten Welt“ natürlich keine allgemeingültige Antwort darauf.

Auf Das Fest 2026 bezogen, könnte man behaupten, dass der Satz zutrifft. Hier haben Tausende kluge und anpackende Leute zusammengewirkt, um ein mitreißendes und friedliches Gemeinschaftserlebnis für diesmal 260.000 Menschen in vier Tagen zu schaffen!

Dieses Jahr hatte Schrägfunk mit yara, Nikra, Sperling und den Beatsteaks vier Bands im Gespräch, von denen mindestens zwei sich buchstäblich mit Gärtnern und Ernten auskennen. Yara verkochen gerne selbstgeerntete Früchte zu Merchandising-Marmelade. Thomas und Torsten von den Beatsteaks gärtnern sogar an mehreren Orten. Ob um sich zu erden, aus Spaß oder weil extern dazu verdonnert, wird nicht ganz klar. Dass die beiden spaßig drauf sind und man sich für ein Gespräch mit ihnen auf einen wilden Ritt durch holpriges Gelände gefasst machen muss, haben wir jedenfalls gelernt!

Nikra und Sperling hingegen kommen so geerdet rüber, dass ein Wühlen in der Erde nicht unbedingt notwendig erscheint. Beide Bands ernten trotzdem, nämlich eine Fangemeinde, die auf stabilem Grund wächst.

Mit dem Gärtnern hat Schrägfunk es nun nicht so. Wir wühlen eher wie zwei kleine Trüffelschweine drauflos. Dann freuen wir uns tierisch, wenn wir in Hunderten von Liedern und unter vielen Konzerten mal wieder eines erwischen, das uns unerwartet überrascht. Der Auftritt von Blood Red Shoes auf Das Fest war ein solch unverhofftes Erlebnis. Und das Sahnehäubchen sind immer wieder einzigartige Unterhaltungen mit Künstler*innen – gerne auch über Brokkoli im Schokoladenbrunnen!