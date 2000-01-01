Warum ich lieber koche als backe und was das mit dieser Sendung zu tun hat: Kochen ist intuitiv, ich kann improvisieren, spontan eingreifen und das Ergebnis bleibt immer ein bisschen unvorhersehbar. Beim Backen muss man genauer sein, es gibt kein Wenn und Aber. Abschmecken und Nachjustieren wird schwierig, wenn die Backform erst mal in der Röhre ist.

Ein Schnellkochtopf kommt zwar nicht in den Ofen, so richtig kochen kann man damit aber eigentlich nicht, sondern lediglich schnell garen.

Beim Aufnehmen dieser Sendung haben wir uns ein bisschen so gefühlt, als hätte jemand all unsere sorgfältig ausgewählten und mit Liebe geschälten und geschnippelten Zutaten einfach in einen Schnellkochtopf geschmissen und den Herd auf die höchste Stufe gestellt. Unter Hochdruck soll die Sendung einfach nur fertig werden, denn wir sind viel zu spät dran und eine Stunde ist furchtbar schnell vorbei!

Die wunderbaren Lieder, die wir in stundenlangen Abhörsitzungen für euch ausgewählt haben und nun begeistert präsentieren möchten sind nun dieser Hitze und diesem Druck ausgesetzt … was soll das nur werden?! Eine verkochte Pampe? Ein fader Eintopf?

Zum Glück schafft es die Kraft der Musik rechtzeitig den Druck rauszunehmen, uns auf eine angenehme Temperatur runterzukühlen und wir können doch noch drehen, wenden, abschmecken und nachwürzen!

Freut euch auf ein würzig frisches Sommergericht, vielseitig und doch harmonisch, mit Musik von Dramatist, Snake Eyes, Yara, fluppe, My Ugly Clementine und vielen anderen.