ROTZ - TROTZ - TROST

Während es bei der Band Frau Lehmann im Song Testament, wie in vielen anderen auf der Platte Trost & Trotz, schon ums (Spoiler!) unvermeidliche Ende geht, befassen sich Mein Dach von Die Cigaretten und Anfang 20 von Lehner mit einem Coming-of-Age-Dauerbrenner: Wo ist mein Platz in der Welt und bin ich die einzige Person, die sich so verloren fühlt?

In Bring mich um die Nacht ist die Antwort von Nikra die denkbar einfachste: Der einzige wahre Platz kann nur an der Seite dieser einen Person sein. Hier ist das Verliebtsein Antrieb und Sinn. Glücklich verliebt, ein Zustand, in dem jegliche Zweifel im Rausch der Gefühle gar nicht oder nur noch vernebelt wahrgenommen werden. Verliebtsein macht das Unmögliche möglich, wir können fliegen. Lieben und fliegen können, das wünscht sich Patrick Richardt in der melancholisch sehnsüchtigen Hymne I.D.E.A.L. Aber wieso klingt er dabei so herzzerreißend traurig? Vielleicht weil es kein Wunsch, keine Utopie mehr ist, denn es ist bereits zu spät. Das Ideal wird wieder und wieder zerstückelt, bis nichts mehr übrigbleibt. Wahrscheinlich, weil es das ist, was wir Menschen tun auf dieser Welt – wir zerstückeln uns, wir zerstückeln die Welt. Dabei könnte doch alles so einfach und so schön sein …

Wat is mit dir!? Schmettert uns Tilmann Claas aka Lampe entgegen. Statt allein grübelnd im Bett oder auf dem Dach zu liegen, bekommt es uns vielleicht besser, zusammen mit ihm und Frau Lehmann an einem schön gedeckten Tisch bei Kuchen und Zigaretten die wirklich wichtigen Fragen zu erörtern. Zum Beispiel, was eine gesunde Reaktion auf eine kranke Welt sein kann oder ob es okay ist, als Vegetarier*in die Reichen zu essen.