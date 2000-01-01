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ROTZ - TROTZ - TROST
Während es bei der Band Frau Lehmann im Song Testament, wie in vielen anderen auf der Platte Trost & Trotz, schon ums (Spoiler!) unvermeidliche Ende geht, befassen sich Mein Dach von Die Cigaretten und Anfang 20 von Lehner mit einem Coming-of-Age-Dauerbrenner: Wo ist mein Platz in der Welt und bin ich die einzige Person, die sich so verloren fühlt?
In Bring mich um die Nacht ist die Antwort von Nikra die denkbar einfachste: Der einzige wahre Platz kann nur an der Seite dieser einen Person sein. Hier ist das Verliebtsein Antrieb und Sinn. Glücklich verliebt, ein Zustand, in dem jegliche Zweifel im Rausch der Gefühle gar nicht oder nur noch vernebelt wahrgenommen werden. Verliebtsein macht das Unmögliche möglich, wir können fliegen. Lieben und fliegen können, das wünscht sich Patrick Richardt in der melancholisch sehnsüchtigen Hymne I.D.E.A.L. Aber wieso klingt er dabei so herzzerreißend traurig? Vielleicht weil es kein Wunsch, keine Utopie mehr ist, denn es ist bereits zu spät. Das Ideal wird wieder und wieder zerstückelt, bis nichts mehr übrigbleibt. Wahrscheinlich, weil es das ist, was wir Menschen tun auf dieser Welt – wir zerstückeln uns, wir zerstückeln die Welt. Dabei könnte doch alles so einfach und so schön sein …
Wat is mit dir!? Schmettert uns Tilmann Claas aka Lampe entgegen. Statt allein grübelnd im Bett oder auf dem Dach zu liegen, bekommt es uns vielleicht besser, zusammen mit ihm und Frau Lehmann an einem schön gedeckten Tisch bei Kuchen und Zigaretten die wirklich wichtigen Fragen zu erörtern. Zum Beispiel, was eine gesunde Reaktion auf eine kranke Welt sein kann oder ob es okay ist, als Vegetarier*in die Reichen zu essen.
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Patrick Richardt
I.D.E.A.L.
Soll die Zeit doch vergehen
GHVC
|
2017
02
Frau Lehmann
Testament
Trost & Trotz
La Pochette Surprise Records
|
2026
03
Frau Lehmann
DLF Kultur will dass wir brennen
Trost & Trotz
La Pochette Surprise Records
|
2026
04
Lampe
Wat is mit dir?
Viel Potenzial
Lampe
|
2019
05
Die Cigaretten
Mein Dach
Eine gesunde Reaktion auf eine kranke Welt
La Pochette Surprise Records
|
2026
06
Nikra
Bring mich um die Nacht
Single
Munich Warehouse
|
2026
07
Lehner
Anfang 20
Single
LoveLieder Records
|
2026
08
schluma
Kältewarnung
Heulen am Wasser
GHVC
|
2026
09
Julian Knoth
Hinterhof der Welt
Unsichtbares Meer
Italic Recordings
|
2025
10
Die Sterne
Scheiß auf deutsche Texte
Posen
L'Age D'Or
|
1996
11
yara
War das schon alles
Single
Olwer Records
|
2026
12
Pogendroblem
Es kann nicht immer so weiter gehen
Great Resignation
Kidnap Music
|
2025