Regen ist offensichtlich ein beliebtes Thema und Dauerbrenner unter Musikschaffenden und einige Regenlieder dürfte jede*r kennen. Bei uns wird allerdings nicht im Regen gesungen, es regnet keine Männer, von November-Regen oder ironischem Hochzeits-Regen wollen wir gerade nichts wissen und im Regen nackt sein überlassen wir anderen.

Ein paar Songs haben wir dennoch aus den Kisten unserer Jugend hervorgewühlt. Aber auch in den letzten Jahren oder Monaten haben Musiker*innen, die wir kennen und schätzen, Lieder über Regen geschrieben.

So beschwört Lampe, leicht psychedelisch angehaucht, den Sieg der Regenfrau über den Feuermann. Julian Knoths Protagonist ist so tief in sich selbst abgetaucht, dass der Regen gar nicht richtig an ihn rankommt, während Lasse Berger betont monoton über Regen und Unwetter meditiert.

Für Überraschungen ist das Thema selbstverständlich auch gut, also „beschenken“ wir uns selbst und gegenseitig mit zwei älteren aber neu entdeckten Schätzen. Damit wir von dem ganzen Wasser nicht total schrumpelig werden, legen wir das Thema zwischendurch auf Eis, um ein paar Neulinge einzuwerfen.

Regen als Thema in der Musik ist auf jeden Fall ein vielseitiges. Vielleicht so vielseitig wie die verschiedenen Aggregatzustände von Wasser. Und jede Schneeflocke ist bekanntlich einzigartig – aber das ist ein anderes Thema ...