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Regen
Regen ist offensichtlich ein beliebtes Thema und Dauerbrenner unter Musikschaffenden und einige Regenlieder dürfte jede*r kennen. Bei uns wird allerdings nicht im Regen gesungen, es regnet keine Männer, von November-Regen oder ironischem Hochzeits-Regen wollen wir gerade nichts wissen und im Regen nackt sein überlassen wir anderen.
Ein paar Songs haben wir dennoch aus den Kisten unserer Jugend hervorgewühlt. Aber auch in den letzten Jahren oder Monaten haben Musiker*innen, die wir kennen und schätzen, Lieder über Regen geschrieben.
So beschwört Lampe, leicht psychedelisch angehaucht, den Sieg der Regenfrau über den Feuermann. Julian Knoths Protagonist ist so tief in sich selbst abgetaucht, dass der Regen gar nicht richtig an ihn rankommt, während Lasse Berger betont monoton über Regen und Unwetter meditiert.
Für Überraschungen ist das Thema selbstverständlich auch gut, also „beschenken“ wir uns selbst und gegenseitig mit zwei älteren aber neu entdeckten Schätzen. Damit wir von dem ganzen Wasser nicht total schrumpelig werden, legen wir das Thema zwischendurch auf Eis, um ein paar Neulinge einzuwerfen.
Regen als Thema in der Musik ist auf jeden Fall ein vielseitiges. Vielleicht so vielseitig wie die verschiedenen Aggregatzustände von Wasser. Und jede Schneeflocke ist bekanntlich einzigartig – aber das ist ein anderes Thema ...
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Violent Femmes
I hear the rain
Hallowed Ground
Slash
|
1984
02
Alien Chicks
Get Ur Freak On
Single
Alcopop! Records
|
2026
03
3 Men Pissing In The Rain
Something Strange
Here Comes The Average Life
Hypnobeat
|
1990
04
Lampe
Regenfrau
Prima
Freizeitverhalten
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2024
05
Guano Apes
Rain
Proud like a god
Supersonic Records / BMG
|
1997
06
Madsen
Wenn der Regen
Frieden im Krieg
Universal Music Domestic Rock
|
2008
07
Angry Samoans
It's raining today
Yesterday started tomorrow
PVC Records
|
1987
08
Lasse Berger
Regen
Dachboden EP
Dancing in the Dark
|
2026
09
Garbage
Only happy when it rains
Garbage
Mushroom / BMG
|
1995
10
Agassi (feat. Frank Spilker)
Keine Energie geht verloren
Arcade Melodies
Clouds Hill
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2026
11
IDLES
The Beachland Ballroom
Crawler
Partisan Records
|
2021
12
Julian Knoth
Der Regen
Unsichtbares Meer
Italic Recordings / The Orchard
|
2025
13
Everything in Boxes
Merciless Weather (live/akustik)
Live im Tempel Karlsruhe
|
2020