Interstellare Selbstverrenkung

Im Nachhinein eine Verbindung zwischen Astronomie, Anatomie und Autonomie herzustellen, wäre arg konstruiert. Zwar wird im Song „Trapezoid“ von total tommy auf die Anomalie eines Handknochens angespielt, aber wie bekommen wir die Sternenkunde damit zusammen? Da gebe ich doch lieber zu, dass ich bei der Abmoderation von My Ugly Clementine und der Erwähnung des neuen Albums Apply Autonomy versucht habe, überkorrekt zu sein, und es dabei verschlimmert habe. Auch wenn sich aus dieser Melange womöglich ein dadaistischer Song à la „Brems Brems“ von Tiny Doris dichten ließe …

Aber überlassen wir das Songwriting lieber den Musiker*innen, deren Lieder wir in dieser Sendung vorstellen. Neben den oben genannten sind das unter anderem Great Escapes, Noth, schluma, City Light Thief, Romans Nailed It und Fluten.

Liegt es an meiner Anfälligkeit für Ohrwürmer oder ist da einfach ganz viel Infektiöses dabei? Hört selbst und lasst uns wissen, was sich bei euch am nachhaltigsten in den Gehirnwindungen eingenistet hat!