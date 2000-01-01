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Interstellare Selbstverrenkung
Im Nachhinein eine Verbindung zwischen Astronomie, Anatomie und Autonomie herzustellen, wäre arg konstruiert. Zwar wird im Song „Trapezoid“ von total tommy auf die Anomalie eines Handknochens angespielt, aber wie bekommen wir die Sternenkunde damit zusammen? Da gebe ich doch lieber zu, dass ich bei der Abmoderation von My Ugly Clementine und der Erwähnung des neuen Albums Apply Autonomy versucht habe, überkorrekt zu sein, und es dabei verschlimmert habe. Auch wenn sich aus dieser Melange womöglich ein dadaistischer Song à la „Brems Brems“ von Tiny Doris dichten ließe …
Aber überlassen wir das Songwriting lieber den Musiker*innen, deren Lieder wir in dieser Sendung vorstellen. Neben den oben genannten sind das unter anderem Great Escapes, Noth, schluma, City Light Thief, Romans Nailed It und Fluten.
Liegt es an meiner Anfälligkeit für Ohrwürmer oder ist da einfach ganz viel Infektiöses dabei? Hört selbst und lasst uns wissen, was sich bei euch am nachhaltigsten in den Gehirnwindungen eingenistet hat!
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Green Day
Wake Me up When September End
American Idiot
Reprise Records
|
2004
02
Noth
Ich hab geträumt, ich werd US-Präsident
Wir wollen zu viel
Noth
|
2026
03
My Ugly Clementine
Don't mess with me
Apply Autonomy
My Ugly Clementine
|
2026
04
Romans Nailed It
Running The Gauntlet
In Need Of Romance Intervention…
Barhill Records
|
2026
05
Great Escapes
Mend
Vice Versa
Highway Fifteen Records / Keep It A Secret Records
|
2026
06
Tiny Doris
Brems Brems
in den Dosen
Tomatenplatten
|
2026
07
schluma
Ich bin ein Außenseiter dieser Republik
Heulen am Wasser
GHVC
|
2026
08
Fluten
Monster
Kalter Stern
Flight13 / Rookie
|
2026
09
Codeine
Tom
Dessau
Numero Group
|
2022
10
City Light Thief
Every Last One Of My Many Tricks Has Been Played To Death
Greetings From Fevers Key
GHVC / Midsummer Records
|
2026
11
total tommy
Trapezoid
Trapezoid
Play It Again Sam
|
2026
12
Blood Red Shoes
When We Wake
Fire Like This
V2 Records
|
2010
13
Van Holzen
Gedanken neu (live)
Solang die Erde sich dreht (Extended)
Munich Warehouse
|
2026