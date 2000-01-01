FRIENDS’ ORIGINAL CONTENT

Eine Schrägfunk-Sendung enthält meist zwischen 8 und 12 Songs. Das ist für eine Stunde Sendezeit eine recht verträgliche Menge Musik. Dazwischen gibt es Gespräche mit Musiker*innen und zwischen Micha und Tina. Wenn nicht irgendwas total schiefläuft, kann man sich das schon mal geben, oder?

Was aber passiert, wenn wir uns dem endlosen Strom an Musik aussetzen, wie es theoretisch rund um die Uhr möglich wäre? Womöglich nicht mehr vorgeschlagen von Menschen, die sich im Vorfeld mit dieser Musik auseinandergesetzt haben, sondern von einer Maschine, deren Ziel es ist, dass wir alle möglichst viel, möglichst lange hören.

Wann hast du zuletzt ein ganzes Album von einer Band aufmerksam (!) angehört? Lange her? Bei mir auch. Mindestens Wochen, wenn nicht gar Monate. Jeden Tag erscheinen neue Singles, jede Woche zig neue Alben. Ich will auf dem Laufenden bleiben, ich will nichts verpassen. Aber das ist ja gar nicht möglich – nichts zu verpassen.

Wir sind überreizt, wir wissen nicht mehr wohin, mit all dem Input, es ist schlichtweg zu viel des Guten. Es bleibt keine Zeit mehr, sich wirklich darauf einzulassen und das alles zu verarbeiten. Im Gegensatz dazu: Wie oft lässt sich der gleiche Song hören, wenn er gut gemacht ist, und du kannst trotzdem immer wieder etwas Neues darin entdecken oder du entdeckst DICH neu darin! Das kann Musik nämlich. Sie trägt Emotionen und Gedanken in sich, die sich in dir weiterentwickeln können.

Wenn wir dir auch noch so gerne ganz viel neue Musik vorspielen, möchten wir doch eigentlich nichts anderes, als dass es dir bei dem ein oder anderen Stück so geht wie uns: Dass es funkt, dass du es fühlst, dass du neugierig wirst auf mehr – und dir in der Folge Zeit nimmst, diese Band zu entdecken oder das eine oder andere Lied noch mal zu hören und dich davon mitnehmen lässt. Dich berühren lässt, dass du Spaß hast oder weinst, dass du etwas erlebst. Hauptsache du und die Musik, ihr beide – und nichts kann euch trennen!