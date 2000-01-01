Die Schrägfunk-Sendung als Reise mit ungewissem Verlauf und Ausgang. Wir sind diesmal im Blindflug unterwegs. Aber ist das wirklich anders als sonst? So ganz genau wissen wir ja nie, was passieren wird.

Vielleicht besteht der Unterschied diesmal darin, dass die Ungeplantheit von vorneherein geplant ist. Der einzige gesicherte Faktor ist also die Unsicherheit, die sich dann gar nicht mal so unangenehm anfühlt. Ist die Sicht eingeschränkt, müssen wir uns auf die Instrumente verlassen – in unserem Fall Intuition, Geistesblitze und ein unerklärlicher Eifer für das Absonderliche.

So fügt sich wieder mal vieles erfreulich gut ineinander und statt einem roten Faden zu folgen, lassen wir uns von einem rötlichen Nebel einhüllen. Tinas halbherzige ornithologische Ambitionen führen zu Captain Planet, ein Glücksspiel bringt uns zu Neoangin und der sogenannte „Regenruf“ des Buchfinken zu „Tränen“ von Yara.

Okay, okay, nicht alles ist reiner Zufall oder Glück: Die meisten Lieder sind Neuerscheinungen, die wir in schweißtreibenden Abhörsitzungen ausgewählt und vorausschauend zurechtgelegt haben. Lauter Fallschirme in schillernden Farben und allen Schattierungen. So verhilft uns unter anderem die Musik von City Light Thief, Hi Mum, Pfoertner, Be Kind und Ichy zur sicheren Landung.