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Blindflug
Die Schrägfunk-Sendung als Reise mit ungewissem Verlauf und Ausgang. Wir sind diesmal im Blindflug unterwegs. Aber ist das wirklich anders als sonst? So ganz genau wissen wir ja nie, was passieren wird.
Vielleicht besteht der Unterschied diesmal darin, dass die Ungeplantheit von vorneherein geplant ist. Der einzige gesicherte Faktor ist also die Unsicherheit, die sich dann gar nicht mal so unangenehm anfühlt. Ist die Sicht eingeschränkt, müssen wir uns auf die Instrumente verlassen – in unserem Fall Intuition, Geistesblitze und ein unerklärlicher Eifer für das Absonderliche.
So fügt sich wieder mal vieles erfreulich gut ineinander und statt einem roten Faden zu folgen, lassen wir uns von einem rötlichen Nebel einhüllen. Tinas halbherzige ornithologische Ambitionen führen zu Captain Planet, ein Glücksspiel bringt uns zu Neoangin und der sogenannte „Regenruf“ des Buchfinken zu „Tränen“ von Yara.
Okay, okay, nicht alles ist reiner Zufall oder Glück: Die meisten Lieder sind Neuerscheinungen, die wir in schweißtreibenden Abhörsitzungen ausgewählt und vorausschauend zurechtgelegt haben. Lauter Fallschirme in schillernden Farben und allen Schattierungen. So verhilft uns unter anderem die Musik von City Light Thief, Hi Mum, Pfoertner, Be Kind und Ichy zur sicheren Landung.
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Punk Life Balance
Immer
Single
Rookie Records
|
2026
02
Be Kind
MGMTAG
Single
Be Kind
|
2026
03
Yara
Tränen
Single
Olwer Records
|
2026
04
City Light Thief
Moonfaced
Greetings From Fevers Key
GHVC / Midsummer Records
|
2026
05
Hi Mum
Cosplay
Ghostwood
Rookie Records
|
2026
06
Maffai
Abgewandt
Zen
Kidnap Music
|
2019
07
Neoangin
Homeless Bone
Say Hi To Your Neighborhood
|
2010
08
Peter aus der Mozartstrasse
Graue Wolken
Ich geh schwimmen, ihr geht baden
Munich Warehouse
|
2026
09
Captain Planet
Neujahr
Come On, Cat
Zeitstrafe
|
2023
10
Itchy
Oh Boy
Single
Findaway Records
|
2026
11
Pfoertner
Famous
Single
Ragequit
|
2026
12
Everything in Boxes
Stranger In My Skin
Heather
iwishicouldstay
|
2021
13
Pogendroblem
Wir
Ich - Wir
This Charming Man Records
|
2020