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Kritik der Kulturen
Was und wie denken die Menschen über die sie umgebende Welt?
- Was treibt die Kulturenbeflissenen und Identitätssuchenden um?
- Was hat es mit den nicht enden wollenden Konflikten um "Kultur" und "Identität" auf sich?
- Hat Kultur an sich gar mit Bornierung zu tun?
Helmut Dahmer sprach 2013 in Wien über den Begriff der Kultur im allgemeinen, auf einem Symposium mit dem Titel "Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten - und die eigene auch nicht"
Detlev Claussen zerbrach sich 2014 in Heidelberg den Kopf über "Alltagsreligion statt Ideologie?", um sich einen Begriff zu machen von der diffusen Verarbeitung einer konfusen Welt in den Köpfen