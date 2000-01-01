Klassenclown und Schulhofschläger in einem

Donald J. Trump zum 80. Geburtstag

Fürwahr, über Trump scheint nach zehn Jahren längst alles gesagt. Und auch die Kommentare und Berichterstattung der politischen Mitte finden erstaunlich klare Worte über den toxischen Suppenkasper – ohne aber zu merken (oder wahrhaben zu wollen), daß ihr eigenes Klientel mittlerweile solche Leute wählt. Der Populist liebt schließlich die „hart arbeitende“ Mitte der Gesellschaft, die Normalen also. Erklären läßt sich die selektive Klarsicht auf die trübe Brühe der US-Faschisierung damit, daß der auffällige Präsident tatsächlich rigoros US-amerikanische Kapitalinteressen vertritt – nicht hiesige. Und nein, daß dies deutschen Interessen zuwiderläuft, ist nun wirklich nicht der Kritikpunkt, der hier stark gemacht werden soll.

Berlusconi in groß

Kritische Stimmen waren schon immer befremdet angesichts der Neigung der Sendereihe Sachzwang FM, Jahrestagen und Personenkult allzu viel Gewicht beizumessen. Personalisieren ist nie gut, und so wird es uns auch um gesellschaftliche, ideologische Trends gehen, deren Symptom der bizarre CEO-Politiker doch bloß ist, auch wenn er sich für einen bedeutenden Weltenlenker hält. Denn die eigentlich interessante Frage ist doch, wie Millionen und Abermillionen Menschen tatsächlich glauben können, ausgerechnet ein Milliardär helfe als „Anwalt des kleinen Mannes“ gegen „das Establishment“ und „die da oben“. Trump und sein Klientel sind die Probe aufs Exempel für die Binsenweisheit, daß die Borniertheit rechts tickt und der Intellekt links – zumeist jedenfalls. Der Sachverhalt läßt sich ja auch am Intelligenzquotienten seines Fußvolks und seiner Fanclubs ablesen: Die Proud Boys z.B. sind junge Männer, die sich gerne mit Waffen fotografieren lassen.

Donald J. Trump jedenfalls hat seinen 80. Geburtstag gefeiert – auch wir kondolieren.

Aufgetrumpft

Die bestürzende Klischeehaftigkeit der Figur Trump – seiner politischen Ziele, seiner rabiaten Methoden, seines öffentlichen Gebarens – ist sicherlich geeignet, das analytische Denken und die Urteilsfähigkeit mittelfristig zu beschädigen. Die nun wieder kenntliche Affinität von Kapitalismus und Faschismus, beide ja Ausprägungen des Sozialdarwinismus, wurde vor dem allzu offenen Auftrumpfen des Präsidenten noch immer gerne ins Reich vulgärlinker Klischees und Mythen verwiesen.

MAGA ist ein four letter word

Dystopischer Demiurg, gefährlicher Suppenkasper. Eigentlich hätte man eine solche Führungskraft nicht schon nach nur so wenigen Jahren Konzern-Intelligenz (KI) erwartet. Aber offenbar dreht sich die Erdkugel schneller als gedacht. Vielleicht auch weil man durch die Dauerpräsenz und Allgegenwart des Aberwitzigen nicht klüger wird sondern dümmer, greifen wir in der heutigen Sondersendung gerne auf solchen Analysen und Essays zurück, die in der – damals noch Befremden erregenden – Anfangszeit von Trumps Regentschaft entstanden sind.