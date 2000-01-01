"kein Deckchensticken"

Sachzwang FM

"Zwei Drittel gut, ein Drittel schlecht"?

 

Sendetermin
Sonntag, 20. September 2026 - 20:00 bis 22:00
Wiederholung
Freitag, 2. Oktober 2026 - 14:00 bis 16:00
Tags
Sendung: 
Sachzwang FM