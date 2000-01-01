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Fragen der Praxis
Rechte im Aufwind, Linke im Burnout?
»Wer denkt, ist nicht wütend«, lautet ein Diktum Theodor W. Adornos.
Nun wird entgegnet: »Wer nicht wütend ist, kann nicht denken.« Ist das so?
Es geht um politischen Aktivismus, um Ökonomie der Zeit, um Frustration und um die Frage, ob es nicht sogar ein progressives Über-Ich gibt?
Wie lassen sich die übermächtigen Gegner Sinnlosigkeit, Vereinzelung, Ohnmacht bezwingen?