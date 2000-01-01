- Startseite
- Programm
- Mitmachen
- Termine
- Projekte
- Über Querfunk
- Impressum
Befangen
Kein anderes Land steht bei den Vereinten Nationen so sehr am Pranger wie Israel. Auf jeder Generalversammlung wird Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, in Resolutionen häufiger verurteilt als alle anderen Staaten der Welt zusammen. Ähnlich sieht es in UN-Gremien wie dem Menschenrechtsrat, der Frauenrechtskommission und der Weltgesundheitsorganisation aus. Und das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA fungiert weniger als eine humanitäre Einrichtung zur Versorgung notleidender Flüchtlinge, es ist vielmehr eine von Anhängern der Hamas dominierte Organisation, die zur Dämonisierung des jüdischen Staates beiträgt.
All das ist seit vielen Jahren zu beobachten – und an alledem hat sich auch nach dem Massaker der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 nichts geändert, im Gegenteil.