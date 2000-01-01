Free Jazz und Literatur aus Portugal

Portugiesischer Free Jazz und portugiesische Literatur sind hip. Aber sie sind es erst seit wenigen Jahren.

Der Frage, warum das so ist, gehen Ralf Rieber und Martin Schray in dieser Sendung nach. Der eine ist bekennender Liebhaber der Literatur des Landes, der andere Mitglied des weltweit rezipierten Free Jazz Collective, besser bekannt als freejazzblog.

Dabei stellen sie Querverbindungen von dem Schriftsteller António Lobo Antunes zu dem Saxophonisten Rodrigo Amado her. Das ist zwar abgefahren, aber definitiv interessant.