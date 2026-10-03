Achsensprung – das Filmmagazin: Hollywood

Hollywood on Hollywood. Die Kulturindustrie im Dialog mit sich selbst

Von „Sunset Boulevard“ (1950), „The Bad and the Beautiful“ (1952) und „Singin’ in the Rain“ (1952) zu „Trumbo“ (2015), „Hail Caesar“ (2016), „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019), „Mank“ (2020) und „Babylon“ (2022). Achsensprung – das Filmmagazin sinniert über Glanz und Elend, Kunst und Korruption, Mord und Totschlag und all die anderen wichtigen Ingredienzen einer erfolgreichen Standortpolitik.