Achsensprung – das Filmmagazin: Hollywood

Querfunk Spezial

Hollywood on Hollywood. Die Kulturindustrie im Dialog mit sich selbst

Von „Sunset Boulevard“ (1950), „The Bad and the Beautiful“ (1952) und „Singin’ in the Rain“ (1952) zu „Trumbo“ (2015), „Hail Caesar“ (2016), „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019), „Mank“ (2020) und „Babylon“ (2022). Achsensprung – das Filmmagazin sinniert über Glanz und Elend, Kunst und Korruption, Mord und Totschlag und all die anderen wichtigen Ingredienzen einer erfolgreichen Standortpolitik.

 

Sendetermin
Samstag, 3. Oktober 2026 - 14:00 bis 16:00
Tags
Sendung: 
Querfunk Spezial