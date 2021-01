Zweite Welle der Pandemie trifft Lateinamerika hart und der spanische Schriftsteller Ramón Sender

In dieser Ausgabe berichten wir über die zweite Welle der Pandemie, die Lateinamerika hart trifft. Wir reisen nach Mexiko und Ecuador. Außerdem erinnern wir uns an den spanischen Schriftsteller Ramón Sender, der am 3. Februar 1901 geboren wurde. Ein weiteres Thema ist die massive Plastikverschmutzung in den Weltmeeren. Das Wort des Tages ist: Karneval.