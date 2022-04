Yana Alvarez: Die musikalische Kunst der Argentinierin in Deutschland. Honduras. Das Amazonasgebiet gegen die Entwaldung

Die Musik von Yana Alvarez, argentinische Folksängerin, Sopranistin und Charanguista, wird unser Ehrengast in dieser Ausgabe des Programms sein. Yana Alvarez hat den Vorzug, andine Musik mit enormer lyrischer Kraft zu verbinden. Wir reisen nach Mittelamerika, wo die Migration in Zeiten von Pandemien zunimmt. Wir erinnern uns an die spanische Schriftstellerin Almudena Grandes, die am 7. Mai 1960 geboren wurde. Indigenes Land im Amazonasgebiet ist eine Barriere gegen die Abholzung. Das Wort des Tages: Huaino.