Yana Álvarez aus Argentinien. Der spanische Autor Serafín Estébanez Calderón. Kolumbien und Venezuela am Sonntag 3. Februar in haltestelle Iberoamerika

Die argentinische Sängerin Yana Álvarez wird unsere Musikgast in der kommende Sendung. Yana Álvarez hat gerade ihr letztes Album veröffentlicht: Chola. Wir reisen nach Kolumbien, um mehr zu erfahren über die Situation der Wayuú Indigenen, auf deren Gebiet Mineralien gefördert werden . Wir erinnern an den spanischen Schriftsteller Serafín Estébanez Calderon, genannt "El solitario", der am 15 Februar 1867 starb. Wie viel Ölreserven hat Venezuela? Wir berichten. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "charango".