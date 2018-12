Wirtschaftsprognose 2019 in Lateinamerika. Spanien, Venezuela, Chile, Argentinien, Brasilien und Miguel de Unamuno am Sonntag 30. Dezember in Haltestelle Iberoamerika

Wie sind die Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2019 in Lateinamerika? Wie viel betragen die Auslandschulden Spaniens? Wie hoch ist die Inflation in Venezuela? Wir berichten. Außerdem reisen wir nach Chile, Argentinien und nach Brasilien, wo Jair Messias Bolsonaro am 1. Januar 2019 als Staatspräsident Brasiliens antreten wird. Weiterhin reisen wir in die Welt der Literatur, dieses Mal nach Salamanca, wo am 31. Dezember 1936 der spanische Schrifsteller Miguel de Unamuno starb.