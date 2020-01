Wirtschaft in Lateinamerika im Jahr 2020 und der salvadorianische Dichter Alfredo Espino

Wie werden die lateinamerikanischen Länder im Jahr 2020 wirtschaftlich wachsen? Was sind die Auswirkungen des Klimawandels in Lateinamerika? Wir hören eine Legende der Ureinwohner Südamerikas und erinnern an den salvadoranischen Dichter Alfredo Espino, der am 8 Januar 1900 geboren wurde. Das Wort des Tages ist "algoritmo".