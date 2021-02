Weltweite Hommage an den spanischen Dichter Lope de Vega aus Argentinien und die Situation der Impfstofflieferung in Lateinamerika

Die ersten Chargen des Impfstoffs sind in Lateinamerika angekommen, aber das ist nicht genug. In den nächsten Tagen werden Impfstoffchargen für Länder eintreffen, die den Impfstoff bis jetzt noch nicht erhalten haben: wir berichten. In dieser Ausgabe reisen wir nach Argentinien, wo Schriftstellerinnen wie Teresa Avila, Fabiola Demitrópulos, Martha Fajardo, María del Carmen Flameti, Esther Matelican, Ricardo Ismael, Silvia Vasquez, Cristina Vallazza und Teresa Roca den spanischen Dichter Lope de Vega ehren. Wir werden auch in die Welt der südamerikanischen Legenden eintauchen. Und da in unserem Programm Pachamama die Königin ist, werden wir darüber berichten, dass der Planet jetzt so warm ist wie seit mindestens 12.000 Jahren nicht mehr, ein Zeitraum, der die gesamte Entwicklung der menschlichen Zivilisation umfasst. Das Wort des Tages lautet: confinamiento.