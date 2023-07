Wasserknappheit in Uruguay. Der Schriftsteller Ignacio Aldecoa. Chile.

In dieser Ausgabe reisen wir nach Chile. Außerdem werden wir die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Spanien am Sonntag, dem 23. Juli, im Auge behalten. Wir erinnern an den Schriftsteller Ignacio Aldecoa, der am 24. Juli 1925 in Vitoria geboren wurde. Trinkwasserknappheit in Uruguay. Wir berichten. Das Wort des Tages lautet: Wassermangel.