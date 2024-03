Wahlen in Mexiko. Cesar Vallejo der große Barde der Galaxie Poesie. Die Umweltauswirkungen des Fleischkonsums

In dieser Ausgabe erinnern wir an den Universaldichter César Vallejo, der am 16. März 1898 in Santiago de Chuco geboren wurde. Wir reisen nach Mexiko, wo am Sonntag, dem 2. Juni 2024, die nächsten Wahlen stattfinden. Schätzungen zufolge werden mehr als 95 Millionen Mexikaner zu den Urnen gehen, um den 66. Präsidenten des Landes und den Nachfolger von Andrés Manuel López Obrador zu wählen. Chile und die Verfassung. Die Umweltauswirkungen des Fleischkonsums, aufgeschlüsselt nach Tierarten. Wir berichten. Das Wort des Tages ist Fleisch.