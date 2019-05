Viviane de Farias, José Santos Chocano. Eva Perón am Sonntag 12. Mai in Haltestelle Iberoamerika

Viviane de Farias wird live interviewt und wir werden auch einen Teil ihrer Musik hören. De Farias vereint Elemente aus Jazz, Klassik sowie Folklore und Samba und bleibt auch hier „Wandererin zwischen den Welten“. Vor 100 Jahre starb Eva Peron. Evita Duarte de Perón, gennat Evita, wurde der Mittelpunkt eines besonderen Personenkults. Wir reisen kurz in Evitas Welt. Wir erinnern an den peruanischen Dichter José Santos Chocano, der am 14 Mai 1875 geboren wurde. Haltestelle Iberoamerika wird ihm eine kleine Hommage widmen.