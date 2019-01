Teresa Roca aus La Plata. Unweltpolitik in Lateinamerika. Delfor Pozo und Olvaldo Bayer am Sonntag 13. Januar in Haltestelle Iberoamerika

In unserer neuen Ausgabe reisen wir nach La Plata, Buenos Aires, wo Teresa Roca von Radio FM 93.9 Actualidades sendet dieses Mal eine Reportaje aus der Welt der Literatur. Die lateinamerikanische Musik ist so unterschiedlich, wie man es von einem Kontinent erwarten kann. Wir sprechen mit Menschen, die eine am kommenden Freitag in Karlsruhe stattfindende Latinoparty vorbereiten. Weiterhin erinnern wir an den argentinischen Dichter Osvaldo Bayer, der am 24 Dezember 2018 starb.