"Spanisch für Anfängerinnen". Honduras. Die Luftqualität in Europa hat sich in den letzten 20 Jahren verbessert

In dieser Ausgabe reisen wir nach Mittelamerika, genauer gesagt nach Honduras. Wir sprechen mit Apostolos Naumis über die Veranstaltung „Spanisch für Anfängerinnen“, die am Sonntag, 7. April 2024 um 17 Uhr in der Kulturhalle Berghausen stattfindet. Die Luftqualität in Europa hat sich in den letzten 20 Jahren verbessert. Wir informieren. Das Wort des Tages ist Frühling.