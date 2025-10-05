Schriftsteller aus Lateinamerika und Italien auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Vom 15. bis 19. Oktober findet die Frankfurter Buchmesse 2025 statt, die als größte Handelsplattform für alle Bereiche der Buchbranche gilt. Zu den lateinamerikanischen und italienischen Schriftstellern, die in Frankfurt vertreten sind, gehören die Autoren Annelisa Addolorato Bertuzzi aus Italien, Aida Jiménez aus Mexiko, Marianela Peña Lora aus Kuba, Sonia García García aus Mexiko, Juan E. Rojas-Vásquez aus Chile, Oliet Rodríguez Moreno aus Kuba und Jose Carlos Contreras Azaña aus Peru. Sie alle sind in Halle 5.0 B123 von Fedelatina zu finden. Strategien, um weniger Müll zu produzieren. Das Wort des Tages: Buch.