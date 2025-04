Schriftsteller aus der ganzen Welt in Sant Jordi in Barcelona 2025

Bücher, Rosen und Liebespaare sind am 23. April in Barcelona allgegenwärtig. Der Internationale Tag des Buches wird in Katalonien auf besonders romantische Weise gefeiert.Hunderte von Schriftstellern kommen nach Barcelona, um mit ihren Lesern zu sprechen und ihre Bücher zu signieren. Auch Lateinamerika, darunter unser peruanischer Produzent und Autor Jose Carlos Contreras Azaña, wird in Katalonien vertreten sein.