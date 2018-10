Ricardo León, Peru und Brasilien am Sonntag 14. Oktober in haltestelle iberoamerika

Der spanische Dichter Ricardo León wird unsere literarische Haltestelle: der Autor des Buches „Amor de los amores“ wurde am 15. Oktober 1877 geboren. Außerdem landen wir in Brasilien nach den Wahlen und in Peru, um zu erfahren, was politisch im Lande der Inkas passiert. Und wie immer hören wir Musik aus Spanien und Lateinamerika.