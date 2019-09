Recht auf Wasser, die spanische Schriftstellerin Elena García Quevedo und Viviane de Farias

In dieser neuen Ausgabe der Haltestelle Iberoamerika werden wir uns mit dem Recht auf Wasser befassen und Jose Carlos Contreras wird mit der spanischen Schriftstellerin Elena García Quevedo sprechen, die gerade ihr Buch "El viaje de las mujeres" veröffentlicht hat. Wir reisen durch die Sequenz "Vivis Welt" in die Welt von Viviana de Farias, neben ihr der Bassist MM, mit dem sie musizieren und die Gruppe Balakumbala Vocie & Bass bilden. Wie immer ist die Erhaltung der Umwelt unser wichtigster Punkt in unserer bekannten Sequenz "Ökohaltestelle". Das Wort des Tages lautet: escritora.