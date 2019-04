Rafael Sánchez Ferlosio aus Spanien. Argentinien. Alberto Cortez und Plastikmüll am Sonntag 7. April in Haltestelle Iberoamerika

Der spanische Schriftsteller Rafael Sánchez Ferlosio starb am Montag im Alter von 91 Jahren in Madrid. Haltestelle Iberoamerika wir ihm eine kleine Hommage widmen. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "poeta". Wir reisen nach Argentinien, um mehr zu erfahren über die Situation der Bücher und Verlage. Am 28. April 2019 werden Wahlen zum spanischen Parlament stattfinden. Wer wird gewinnen? Wir berichten. Die Musik kommt wie immer aus Spanien und Lateinamerika, dieses Mal von dem argentinischen Sänger, Alberto Cortez, der am Donnerstag im Alter von 79 in Madrid starb. In unserer Ökohaltestelle sprechen wir daüber, wie der Plastikmüll Umwelt und Natur zerstört.