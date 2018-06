Portugal und Galizien. Leopoldo Marechal und Mexiko vor der Wahl am Sonntag 10. Juni 2018

Am 1. Juli wählt Mexiko einen neuen Presidenten. Andrés López Obrador, José Antonio Meade und Ricardo Anaya treten in der Präsidentschaftswahl gegeneinander an. Es gibt nur einen Wahlgang. Außerdem reisen wir in den Norden Portugals und nach Galizien (Spanien), wo unser Produzent Jose Carlos Contreras Azaña war. In unserer literarischen Haltestelle landen wir in Argentinien, wo im Jahr 1900 der Schriftsteller Leopoldo Marechal geboren wurde.