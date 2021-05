Peru, Chile, Kolumbien, Argentinien, Mexiko und der spanische Dichter Francisco Brines Bañó

In Kolumbien gehen die Demonstrationen gegen die soziale Spaltung weiter, während das Nationale Streikkomitee und die Regierung tagen. Der linke Kandidat führt die Umfragen vor den Wahlen an, bei denen Peru zwischen zwei Kandidaten mit sehr unterschiedlichen Positionen wählen wird. Niederlage für Rechte in Chile bei der Wahl zum Verfassungskonvent. Das Wort des Tages lautet: Constitución.