Peru. Argentinien. Vicente Aleixandre. Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit: Dürre und Trockenheit in Spanien

Argentinien und Spanien haben sich für das Viertelfinale qualifiziert. In Haltestelle Iberoamerika werden weiterhin die Musik des Argentiniers Chango Funes genießen. Wir reisen nach Peru. Wir gedenken des spanischen Dichters Vicente Aleixandre, der am 13. Dezember 1984 verstorben ist. Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit, und seine Auswirkungen auf die Natur werden immer gravierender. Dürre und Trockenheit in Spanien. Wir werden berichten. Das Wort des Tages: descalificar.