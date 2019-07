Pan American Games 2019. Juegos Panamericanos Lima 2019 und Drummond de Andrade

Die XVIII. Panamerikanischen Spiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August 2019 in der peruanischen Hauptstadt Lima statt. 41 Länder und 6680 Sportler nehmen an den Panamerikanischen Spielen teil: wir berichten. Wir reisen nach Brasilien, um dem brasilianischen Dichter Carlos Drummond de Andrade, der am 17. August 1987 gestorben ist, zu ehren. Was ist Nachhaltiges Leben? Lateinamerika vor dem Hintergrund der weltweiten ökologischen Probleme. Was sollen wir tun?