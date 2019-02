Orquesta de reciclados de Cateura, Paraguay. Spanien und Venezuela. Else Lasker-Schüler am Sonntag 10. Februar in Haltestelle Iberoamerika

Das Kinder- und Jugendorchester „Orquesta de reciclados de Cateura” aus Paraguay spielt Musik ausschließlich mit Instrumenten, die aus im Müll gefundenen Materialen hergestellt wurden. Sie spielten in Januar in Berlin. Sandra Villamil wird unserer Gast sein. Mit ihr sprechen wir über ihre kulterellen und gastronomischen Projekte in Deutschland. Weiteres Thema ist die jetzige Lage in Venezuela. Außerdem reisen wir nach Spanien und erinnern an die dichterin Else Lasker-Schüler, die am 11. Februar 1869 geboren wurde.