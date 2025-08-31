- Startseite
Murrugarra, Blass Rivarola, Luján Zavala, Vela und Tarazona Ramírez stellen Buch in Lima von Contreras Azaña vor
In dieser Ausgabe reisen wir nach Ecuador und Kolumbien. In der ersten Septemberwoche stellen die Dichterin Elma Murrugarra, der Schriftsteller und Journalist Benjamín Blass Rivarola, der Forscher für digitale Technologien Juan Carlos Luján, der Schriftsteller und Filmemacher Juan Vela und der Verleger Floiro Tarazona Ramírez in Lima, Peru, das Buch „La Anatomía de los Algoritmos” (Die Anatomie der Algorithmen) von Jose Carlos Contreras Azaña (Qellqa Editores) vor. Contreras Azaña wird im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse sein, wo er sein neues Buch „Las Anatomías de Plástico” (Die Anatomien des Plastiks) vorstellen wird. Fünf Möglichkeiten, den Plastikverbrauch zu reduzieren. Das Wort des Tages lautet: Plastik.