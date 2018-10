Monserrat Caballé, Wahlen in Brasilien, Antonio Di Benedetto, Peru und Mexiko am Sonntag 7. Oktober in Haltestelle Iberoamerika

Die letzte große Operndiva ist tot: Die Sopranistin Montserrat Caballé ist in Barcelona gestorben. Wir widmen ihr eine kleine Hommage. Brasilien ist das größte Land Lateinamerikas. Das fünftgrößte Land auf der Welt. An diesen Sonntag 7. Oktober werden rund 145 Millionen wahlberechtigte Brasilianer einen neuen Presidenten wählen. Wir landen auch in Mexiko und Peru. Außerdem erinnern wir an den argentinischen Dichter Antonio Di Benedetto, der am 10. Oktober 1986 gestorben ist.