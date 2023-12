Milei und Argentinien. Honduras. Die größte jemals durchgeführte Plastiksäuberungsaktion im Meer

Das Argentinien, das auf Milei wartet: wir berichten. In dieser Ausgabe reisen wir auch nach Honduras. Wir erinnern an die Poesie von Gustavo Adolfo Bécquer, der am 22. Dezember 1870 in Madrid starb. In fünf großen Meeresmüllgebieten türmt sich der Müll auf, und jetzt findet die größte Plastiksäuberungsaktion aller Zeiten statt. Das Wort des Tages: Plastik.