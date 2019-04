Miguel de Cervantes Saavedra, Nelson Vinot und sein Konzert "Tierra Sagrada". Spanien und Costa Rica am Sonntag 14. April 2019 in Haltestelle Iberoamerika

Vor 403 Jahre starb Miguel de Cervantes. Der Größte der Großen der Literatur starb und hinterließ das imposanteste literarische Werk in spanischer Sprache aller Zeiten: Don Quijote von der Mancha. Haltestelle Iberoamerika wird ihm eine kleine Hommage widmen. Der chilenische Musiker Nelson Vinot hat im Dezember sein Konzert "Tierra Sagrada" uraufgeführt, eine musikalische Hommage an das Volk der Mapuche. Wir berichten. Weiterhin landen wir in Spanien und Costa Rica. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "Semana Santa".