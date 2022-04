Miguel de Cervantes Saavedra. Luftverschmutzung von Europa bis Indien

In dieser Ausgabe werden wir uns mit den Schulden und Krediten befassen, die die Pandemie in Lateinamerika hinterlassen hat. Wir erinnern an einen der größten Schriftsteller der spanischen Sprache, Miguel de Cervantes Saavedra, den Autor des bedeutendsten und meistgelesenen Buches der Weltliteratur: Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha. Cervantes starb am 22. oder 23. April 1616. Luftverschmutzung von Europa bis Indien. Wir berichten. Das Wort des Tages ist Öl.