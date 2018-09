Mexiko, Spanien und Guatemala . Francisco de Quevedo und El Salvador am Sonntag 16. September 2018

Das Wort Schokolade stammt aus der Sprache Nahuatl (xocóatl oder xocólatl), die in Mexiko gesprochen wird. Am vorherige Donnerstag feierte die Welt den Internationalen Tag der Schokolade. Wir feiern auch. Außerdem berichten wir über die ersten Hundert Tage in der spanische Regierung von Pedro Sanchez. In unserer literarischen Haltestelle besuchen wir Madrid, wo im Jahr 1580 der berühmte Schriftsteller Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas geboren wurde. In unserer Ökohaltestelle berichten wir über den Klimawandel und die Folgen.